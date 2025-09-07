Haberler

Bingöl’de Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandi

CEZALI ZANLI YAKALANDI

Bingöl’de 8 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

SUÇUN DETAYLARI VE GÖZALTINA ALINDI

Bu çerçevede, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan toplamda 8 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Refika Yılmaz, Lise Ve Üniversite Hayali Kuruyor

Erzurum'da 68 yaşındaki Refika Yılmaz, okuma yazma öğrendikten sonra lise ve üniversite hayalleri kurmaya başladı. Azmiyle örnek teşkil eden Yılmaz, "Okumanın yaşı yoktur" mesajını veriyor.
Avukat M.Y. Uyuşturucu Vermeye Çalıştı

Kırşehir'deki yüksek güvenlikli cezaevinde, avukat M.Y. müvekkiline uyuşturucu haplar vermeye çalışırken yakalandı. Müvekkilinde de 13 sentetik ecza hapı bulundu. Avukat tutuklandı.

