Bingöl’de Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandi

CEZALI ZANLI YAKALANDI

Bingöl’de 8 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

SUÇUN DETAYLARI VE GÖZALTINA ALINDI

Bu çerçevede, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan toplamda 8 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.