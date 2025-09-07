Bingöl’de Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI YAKALANDI

Bingöl’de, kesinleşmiş hapis cezasına sahip olan bir zanlı, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelilerin yakalanması üzerine yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu süreçte, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti’ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RUAHSATSIZ TABANCA VE MÜREKKEP ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nin gerçekleştirdiği çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisindeki 1 şüpheli şahıs üzerinden; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet 9.19 mm çapında fişek bulunduğu bildirildi.