Bingöl’de Hareket Halindeki Motosiklet Yandı

MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI

Bingöl’de seyir halindeki bir motosiklet, aniden alev aldı. Yangın, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, eski terminal bölgesinde gerçekleşti.

SEBEBİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücüsü motosikletten indiği anda, araç birden alev topuna dönüştü. Yangını söndürmek için çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde müdahale etti.

IŞIK YAYGARASI SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesinin ardından motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.