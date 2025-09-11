Bingöl’de Hükümlü Yakalandı, Tabanca Ele Geçirildi

HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Bingöl’de, 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişileri tespit etmek amacıyla Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen faaliyetler yaptığı belirtildi.

HUKUKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, yasadışı ekim ve tutuklu, hükümlünün kaçış suçundan ötürü yakalanması gereken hükümlü, saklandığı adresinde yakalandı. Yapılan arama sonucunda, adreste bir tabanca ve 14 fişek ele geçirildi. Hükümlü, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.