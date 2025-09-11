Haberler

Bingöl’de Hükümlü Yakalandı, Tabanca Ele Geçirildi

HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Bingöl’de, 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişileri tespit etmek amacıyla Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen faaliyetler yaptığı belirtildi.

HUKUKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, yasadışı ekim ve tutuklu, hükümlünün kaçış suçundan ötürü yakalanması gereken hükümlü, saklandığı adresinde yakalandı. Yapılan arama sonucunda, adreste bir tabanca ve 14 fişek ele geçirildi. Hükümlü, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri için 2025 yılına kadar çeşitli yeni çabaların sürdürüleceği, iç talep ve inovasyonun önemine vurgu yapıldı.
Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel medya temsilcisini ziyaret etti ve il kongresini yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını duyurdu.

