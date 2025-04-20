Bingöl’de İki Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

HIRSIZLIKTA YENİ GÖZALTILAR

Bingöl’de, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda hırsızlık suçundan 2 şüpheli yakalandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde suçla mücadele çalışmalarını aktifleştiriyor.

ARAÇ LASTİĞİ HIRSIZLIĞI ÇÖZÜLMÜŞTÜR

Bu kapsamda, daha farklı zaman dilimlerinde toplam 20 adet araç lastiğinin çalındığı bir hırsızlık olayı üzerine yürütülen çalışmada, şüpheli bir şahıs tutuklandı. Bu hırsızlık olayının yol açtığı maddi zararın ise 65 bin TL olduğu belirlendi.

MARKET HIRSIZLIKLARI DA GÜNDEME GELDİ

Ayrıca, farklı iki günde çeşitli alışveriş marketlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yapılan çalışma neticesinde, başka bir şüpheli şahıs tespit edildi. Bu hırsızlıklar sonucunda oluşan maddi zararın 2 bin 921 TL olduğu bildirildi.