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Bingöl’de İki Kişi Yakalandı

HAPİS CEZASI BULUNAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

Bingöl’de jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı yakaladı. Bingöl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

YAKALANAN ŞAHISLAR VE SUÇLARI

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma ve bulundurma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şahıs yakalandı. Ayrıca, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık yaptığını belirtmesiyle dikkat çekti.

İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Her iki şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Bingöl’deki jandarma operasyonları, suçla mücadele kapsamında kararlılıkla devam ediyor.

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