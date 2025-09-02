Haberler

Bingöl’de İki Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİ RUHSSIZ TABANCALARI ELE GEÇİRDİ

Bingöl’de, polis ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca yakaladı. Edinilen veriler doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelenilen 2 şahsı durdurdu. Yapılan üst arama sonucunda bu kişilerin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve fişek bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

AMACININ DIŞINA ÇIKAN DURUM

Bu operasyon, Bingöl’de güvenlik durumunu sağlamak ve silah kaçakçılığına karşı önlem almak amacıyla yapıldı. Elde edilen silahlarla birlikte, polis ekipleri bu sayede olası tehditleri önlemeyi hedefliyor.

YASAL İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak şüpheliler hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı, konunun adli mercilerle değerlendirileceği bildiriliyor. Bu tür operasyonların devam etmesi, yerel güvenliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gürbulak Sınır Kapısı’nda Uyuşturucu Bulundu

Doğubayazıt'taki Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildi; bir kişi gözaltına alındı.
Haberler

Tayvan merkezli TSMC fiyatları artıracak

Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC, 5nm ve altındaki üretim süreçlerinde fiyatları yüzde 10 artıracak. Apple ve Nvidia gibi büyük müşterilerinin de ürün fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.