Bingöl’de İki Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİ RUHSSIZ TABANCALARI ELE GEÇİRDİ

Bingöl’de, polis ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca yakaladı. Edinilen veriler doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelenilen 2 şahsı durdurdu. Yapılan üst arama sonucunda bu kişilerin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve fişek bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

AMACININ DIŞINA ÇIKAN DURUM

Bu operasyon, Bingöl’de güvenlik durumunu sağlamak ve silah kaçakçılığına karşı önlem almak amacıyla yapıldı. Elde edilen silahlarla birlikte, polis ekipleri bu sayede olası tehditleri önlemeyi hedefliyor.

YASAL İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak şüpheliler hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı, konunun adli mercilerle değerlendirileceği bildiriliyor. Bu tür operasyonların devam etmesi, yerel güvenliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor.