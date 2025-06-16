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Bingöl’de İki Şahıs Yakalandı

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bingöl’de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. Bingöl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, bu kişilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yürüttü.

UYUŞTURUCU SUÇU İLE YAKALANDI

Bu kapsamda, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, uyuşturucu madde veya uyarıcı madde almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından dolayı yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Ayrıca, resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı yakalanan diğer bir şüpheli hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi ve bu kişi ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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