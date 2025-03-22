Bingöl’de İşçi Taşıyan Araç Devrildi

İŞÇİLERİ TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI

Bingöl’de işçileri taşıyan Mercedes marka bir transit, sürücüsünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Bu kazada 2’si ağır toplam 9 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerindeki Şehitköy mevkiinde gerçekleşti.

Kazanın SEBEPLERİ VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen Mercedes marka transit, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole düştü. Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine intikal etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

KAZA SONRASI DURUM VE İNCELEME

Araç, iş makineleri yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ayrıca, kazaya ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.