Bingöl’de İstiklal Marşı’na Saygı Duruşu!

İSTİKLAL MARŞI’NA SAYGI DURUŞU

Bingöl’de ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okuldan İstiklal Marşı’nı duyan 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera’nın saygı duruşuna geçmesi, çevredekiler tarafından kaydedildi. Görüntülerin izlenmesi sonrası İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yiğit Eymen’e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti.

ÖĞRENCİDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Bingöl Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Yiğit Eymen Kera, ekmek alıp evine dönerken okulda okunan İstiklal Marşı’nı duyunca saygı duruşuna geçti. O anlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Orhan, Yiğit Eymen’i ailesiyle ziyaret etti. Orhan, ona bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen ise Orhan’a teşekkür ederek, “Ekmeğimi almış gidiyordum. Okulda İstiklal Marşı’nın okunduğunu duyunca yolda bekledim ve İstiklal Marşı’nı okudum” şeklinde konuştu.

GURURLANDIRAN BİR DAVRANIŞ

İl Emniyet Müdürü Orhan, görüntüleri izlendikten sonra duyduğu gururu ifade etti. Orhan, “İstiklal Marşı okunurken Yiğit’in yanından geçen insanlar da vardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında ve buna tepki gösteren böyle bir evladı görmek göğsümüzü kabarttı. Hemen ona sarılmak, ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinçle ve terbiye ile yetiştirilen evladımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güzel gençlerden. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın,” dedi.

AİLENİN GURURU

Yiğit Eymen’in annesi Hasret Kera, oğlunun milli değerlere bağlılığından ötürü duyduğu gururu dile getirdi. Anne Kera, “Yiğit Eymen’in dedesi Nihat ve dedesinin babası Yusuf Kebude, 1993 yılında Bingöl’ün Çavuşlar köyünde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düştü,” şeklinde bilgi verdi. Ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Orhan, Yiğit Eymen’i makam aracıyla Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu’na götürerek, sınıfında ona Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen, arkadaşlarıyla birlikte saygı duruşunda bulunduğu anları tekrar izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de Yiğit Eymen’i sınıfında tebrik etti.