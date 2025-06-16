Bingöl’de Jandarma, 14 Göçmen Durdurdu

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Bingöl’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında bir hafif ticari araç durduruldu. Araç içerisinde yer alan 14 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine sevk edildi. Olay, Bingöl merkez ilçesinde Ekinyolu yol kontrol noktasında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir kontroller sırasında meydana geldi.

ARAÇTA KAÇAK GÖÇMENLER BELİRLENDİ

Sürücüsü E.U.E. olan Fiat Doblo marka hafif ticari araç, kontrol amaçlı durduruldu. Yapılan incelemede araçta 14 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Kontroller esnasında, Afganistan uyruklu bu şahısların yasadışı olarak Türkiye’de bulunduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda, araç sürücüsü E.U.E. ile yanında bulunan organizatör C.M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Mahkemeye çıkarılan şahıslar, adli makamlarca tutuklandı. E.U.E. ve C.M.K., Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yasa dışı olarak Türkiye’de bulunan 14 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Van geri gönderme merkezine teslim edildi.