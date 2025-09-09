Bingöl’de Jandarma Ekipleri, Öğrencilerle Buluştu

JANDARMA EKİPLERİNDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Bingöl’de jandarma personeli, yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerle bir araya gelerek onların heyecanına ortak oldu. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Sancak İlkokulunda 2025-2026 eğitim-öğretim dönemine start veren çocuklarla buluşarak, ilk ders ziliyle birlikte coşkulu bir etkinlik gerçekleştirdi.

ETKİNLİKLE MOTİVASYON ARTIRILDI

Bu etkinlikte jandarma personeli, çocuklara jandarma mesleğini tanıttı ve okumanın önemi hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan organizasyon sonunda, öğrencilere jandarma çocuk dergisi, jandarma boyama kitabı ve hayvan figürlü maskeler hediye edildi. Böylece çocukların yeni eğitim yılına yüksek moral ve motivasyonla başlamaları sağlandı.