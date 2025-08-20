Haberler

Bingöl’de Jandarma Kenevir Ele Geçirdi

KENEVER BİTKİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl’de jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonda toplamda bin 40 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Bingöl Valiliği’nden gelen bilgilere göre, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ve merkez ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yapılan çalışmalar neticesinde 3 farklı noktada toplam; 1.040 kök kenevir bitkisi ve 6,41 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir.”

MÜCADELE SÜRECEK

Açıklamada, “İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ile mal güvenliğinin sağlanması ve zehir tacirlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Jandarma ekiplerinin bu tür operasyonlarına devam edeceği belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Romanya İle İşbirliğini Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya'da iki ülke arasında ulaşım işbirliğinin artırılması ve yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yatırım hedefi ise 300 milyar dolar.
Haberler

Mustafa Destici, Hükümete Çağrı Yaptı

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, kamu çalışanları için son bir toplu sözleşme görüşmesi önerdi ve orman yangınlarıyla mücadelede ekipman artırılması gerekliliğine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.