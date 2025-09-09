Bingöl’de Jandarma, Öğrencileri Ziyaret Etti

JANDARMA PERSONELİNDEN DESTEK ZİYARETİ

Bingöl’de jandarma personeli, eğitim öğretim yılına başlayacak olan çocuklarla bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, jandarma ekipleri 2025-2026 eğitim öğretim yılına adım atan öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaşmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Sancak İlkokulu’nu ziyaret etti.

ÇOCUKLARA JANDARMA MESLEĞİ ANLATILDI

Ziyaret sırasında jandarma ekipleri, bir araya geldikleri öğrencilere jandarma mesleğini tanıtarak, okumanın önemini vurguladı. Ayrıca çocuklara, jandarma çocuk dergisi, jandarma boyama kitabı ve hayvan figürlü maskeler hediye etti. Bu etkinlik, öğrencilere motivasyon sağlarken, jandarma ile halk arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyor.