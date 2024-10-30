Bingöl’de Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

KAÇAKCILIĞA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı ile tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir dizi çalışma yapıldı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi sınırları içerisinde, şüpheli bir araçta yapılan aramada bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE MALZEMELERİ

Merkez ilçede, kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, suça konu olan çeşitli malzemelerle birlikte gözaltına alındı. Olaylarla ilgili olarak yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.