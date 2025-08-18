Bingöl’de Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN KADIN

Bingöl’de bir trafik kazası meydana geldi. A.B. (52) yönetimindeki 12 ACE 654 plakalı otomobil, Saray Mahallesi Hastane Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan K.K. (65) isimli kadına çarptı.

AÇIKLAMA VE MÜDAHALE

Olayın ardından durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı K.K., ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYIN SONUCU

Kaza sonrası A.B. isimli sürücü, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.