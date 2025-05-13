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Bingöl’de Kamyonet Takla Attı. Yaralı

KAZA BİNGÖL-ELAZIĞ KARAYOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bingöl’de, bir kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kaza, büyük bir şok yarattı. 35 BDA 860 plakalı kamyonet, refüje çıkarak takla attı. Bu olay, Bingöl- Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkiinde gerçekleşti.

YARALI OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Kazada bir kişi yaralandı. Olayın ardından, durumu haber alanlar 112 acil sağlık ve güvenlik güçlerini hemen çağırdı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

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