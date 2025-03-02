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Bingöl’de Kasten Yaralama Şüphelisi Yakalandı

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BİNGÖL’DE YAKALAMA OPERASYONU

Bingöl kentinde polis ekipleri aracılığıyla gerçekleştirilen operasyonda, bir kasten yaralama olayıyla ilgili şüphelinin yakalandığı biliniyor. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, “Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesinde gerçekleşen ‘Kasten Yaralama’ olayı ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yaptığı titiz çalışmalar neticesinde; şüpheli şahıs yakalanmış olup, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” açıklamasını yaptı.

KAMU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK GİRDİMLER DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri tarafından çalışmalarımız büyük özveri ve fedakarlıkla devam edecektir” ifadesi yer aldı. Bingöl’deki bu gelişme, emniyet ekiplerinin güvenlik konusundaki kararlılıklarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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