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Bingöl’de Kaza; 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZANIN AYRINTILARI

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil elektrik direğine çarptı ve bu feci olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Bingöl-Diyarbakır yolu üzerindeki Yayla köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybeden 23 ER 700 plakalı otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

OLAY YERİNDEKİ GİDERLER

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye taşınarak tedavi altına alındı. Ne yazık ki, hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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