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Bingöl’de Kaza: 2 Ağır 7 Yaralı

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HAFİF ARAÇ ÇARPŞMASI VE YARALILAR

Bingöl’e bağlı Karlıova ilçesindeki Kanitaht Mahallesi çevre yolunda, akşam saatlerinde bir trafik kazası gerçekleşti. Plakaları belirlenemeyen bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucunda, N.B., A.G., R.P., M.A., S.T., M.T. ve Ş.T. isimli 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne taşındılar. Durumu ağır olan iki yaralı, hastaneden Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ ŞİDDETİ GÖSTERİYOR

Kazanın ardından güvenlik kamerası görüntüleri, çarpışmanın şiddetini ve olayın yaşandığı anları ortaya koydu. Bu görüntüler, yetkililerin başlattığı geniş kapsamlı soruşturmanın önemli bir bilişimi olarak değerlendiriliyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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Bingöl’de Kaza: 7 Yaralı, 2 Ağır

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