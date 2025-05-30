Bingöl’de Kaza, 5 Yaralı Bulundu

KAZA VE YARALANMALAR

Bingöl’de meydana gelen bir kaza sonucunda demir bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçta 1’i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralanan çocuk için hayati tehlike bulunduğu bildiriliyor. Kaza, akşam saatlerinde Bingöl – Solhan karayolunun Çavuşlar köyü civarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ

V.G. yönetimindeki 65 AL 559 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza anında sürücünün yanı sıra araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralanma yaşadı. Olayın gerçekleşmesiyle birlikte sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 7 yaşındaki E.G.’nin durumu ciddi olarak değerlendiriliyor. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade ediliyor.