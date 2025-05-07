Bingöl’de Kaza: 7 Yaralı, 2 Ağır

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, Kanitaht Mahallesi çevresindeki yolda akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Plakaları henüz belirlenemeyen bir pikap ile bir otomobilin çarpışması sonucu, N.B., A.G., R.P., M.A., S.T., M.T. ve Ş.T. isimli toplamda 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, durum hemen sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine bildirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilirken, ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. İki yaralının durumu ise ağır olduğu için Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA YER ALIYOR

Kazaya ilişkin elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri, çarpışmanın nasıl gerçekleştiğini ve olayın yaşandığı anları net bir şekilde gözler önüne serdi. Bu görüntüler, yetkililer tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmanın önemli bir unsuru olarak değerlendirilmekte. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.