Bingöl’de Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl’de Jandarma Ekipleri Tarafından Yapılan Operasyon

BİNGÖL’DE KENEVAİR OPERASYONU

Bingöl’de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı yürütülen çalışmalarda 4 bin 763 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Bingöl Valiliği, konu ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 29 Mayıs 2025 günü Genç ve Solhan ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 farklı noktada toplam; 4 bin 763 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır” denildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Ele geçirilen kenevir bitkileri ile ilgili olarak adli işlemler hızlı bir şekilde başlatıldı. Bingöl Valiliği, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini ve bu tür yasa dışı faaliyetlerin önüne geçileceğini vurguladı. Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenliği artırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.