Bingöl’de Kesinleşmiş Hapis Cezalı Kişi Yakalandı

BİNGÖL’DE YAKALAMA

Bingöl’de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama” suçundan cezası kesinleşmiş olan şüpheli tespit edildi.

MAHKEME SÜRECI

Yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Bu olay, yerel güvenlik güçlerinin suç ve suçluyla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.