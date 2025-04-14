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Bingöl’de Kız Öğrenciye Otomobil Çarptı

ÜNİVERSİTELİ KIZ ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI

Bingöl’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir üniversiteli kız öğrenci, otomobil çarpması sonucunda ağır yaralandı. Genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, dün gece saatlerinde Simani Mahallesi’nde, Pir Ali Öğrenci Yurdu önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen kız öğrenci, yoldan geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Ağır yaralanan öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza sonrası toplanan bazı öğrenciler, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. Aynı bölgede daha önce de benzer kazaların meydana geldiği ve daha önce bir kız öğrencinin hayatını kaybettiği bilgisi edinildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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