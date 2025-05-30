Haberler

Bingöl’de Kokain Ele Geçirildi

KOCAKOLONDAKİ UYUŞTURUCU OPERATION

Bingöl’de gerçekleştirilen bir ev baskınında, ilaç kutuları ile çamaşır makinesinde çorapların içine saklanmış kokain maddesi bulundu. Bingöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik timler, ikamette detaylı bir arama yaparak uyuşturucu maddeye ulaştı.

İLAÇ KUTULARINDA HİZMETTE

Aramalarda toplam 18.71 gram taş kokain ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti ile ilişkili olduğu değerlendirilen 5 bin 585 liraya da el konuldu. Olayın ardından gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Edremit Belediyesi’nde Usulsüzlük İddiası Var

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'nin Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne yönelik usulsüzlük iddialarıyla yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyon, Balıkesir ve Adana'da gerçekleştirildi.
Haberler

Giresun Üniversitesi’nde Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Giresun Üniversitesi mezuniyet töreninde 5,500 öğrenci diploma aldı. Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, üniversitelerin ülke kalkınmasındaki önemini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.