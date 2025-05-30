Bingöl’de Kokain Ele Geçirildi

KOCAKOLONDAKİ UYUŞTURUCU OPERATION

Bingöl’de gerçekleştirilen bir ev baskınında, ilaç kutuları ile çamaşır makinesinde çorapların içine saklanmış kokain maddesi bulundu. Bingöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik timler, ikamette detaylı bir arama yaparak uyuşturucu maddeye ulaştı.

İLAÇ KUTULARINDA HİZMETTE

Aramalarda toplam 18.71 gram taş kokain ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti ile ilişkili olduğu değerlendirilen 5 bin 585 liraya da el konuldu. Olayın ardından gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.