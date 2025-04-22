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Bingöl’de Koku Nedeniyle Firma Cezalandırıldı

CEZAI İŞLEM UYGULANDI

Bingöl’de Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmaya, çevrede yoğun kokuya neden olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı ve faaliyetlere ara verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, son dönemlerde Organize Sanayi Bölgesi’nden yoğun koku şikayetlerinin geldiğini ifade etti.

DENETİM VE CEZA HAKKINDA BİLGİLER

Yapılan açıklamada, ilgili firmanın denetimden geçtiği ve “2872 sayılı Çevre Kanunu” çerçevesinde idari para cezası alındığı duyuruldu. Açıklamada, “Şikayete konu firmanın faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli tedbirleri alması hususunda gerekli uyarılar ve bilgilendirme yapılmıştır. Firmanın gerekli tedbirleri yerine getirmesi sürecinde faaliyetlerine ara verilmiştir.” denildi.

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