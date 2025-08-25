Haberler

Bingöl’de Kütük Balı Hasadı Başladı

GELENEKSEL ÜRETİM YÖNTEMİYLE KÜTÜK BALI HASADI BAŞLADI

Bingöl’ün yaylalarında, arıcılar tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen kütük balının hasadı gerçekleşiyor. Ilıcalar bölgesindeki yüksek rakımlı yaylalarda, arıcılar ilkbahar aylarında kütüklerin içerisine yalnızca arı yerleştiriyor. Bu yöntemle, arıların bal yapma sürecine hiç katkı maddesi ya da suni yöntem eklenmiyor. Sonbahar dönemine yaklaşırken, kütükler içerisindeki bal olgunlaşıyor ve hasat süreci başlıyor.

DOĞALLIĞINI KORUYAN KÜTÜK BALININ PİYASADAKİ YERİ

Geleneksel üretim yöntemi sayesinde hem doğallığını hem de besin değerini sürdüren kütük balı, piyasada büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Kütük balının lezzeti ve şifa özellikleri oldukça kıymetli. Arıcı Nihat Kanat, bu özel balın kilosunu 3.500 TL’den satışa sunduklarını ifade ediyor.

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

