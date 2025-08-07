Haberler

Bingöl’de Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Bingöl’de Murat Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi sonucu 5 kişi mahsur kaldı. Olay, Genç ilçesinde Ardıçdibi köyü Aliçapan mevkiinde bulunan Murat Nehri kıyısında gerçekleşti.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak için nehir kenarına giden bir aile, su yüzden mahsur duruma düştü. İhbarın yapılmasıyla birlikte olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, mahsur kalan 5 kişi bot yardımıyla kurtarıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Gözaltına Alınan 4 Şüpheli, Alkollü

Samandağ'da bir parkta tartışma sonrası polise bıçakla saldırmaya çalışan dört alkollü şüpheli gözaltına alındı. Olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.
Haberler

Azerbaycan Ve Ermenistan Zengezur Koridoru Üzerinde Görüşüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a Türkiye ve Azerbaycan arasındaki coğrafi engellerin kaldırılması ve Zengezur Koridoru'nun açılması yönünde çağrıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.