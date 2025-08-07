Bingöl’de Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Bingöl’de Murat Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi sonucu 5 kişi mahsur kaldı. Olay, Genç ilçesinde Ardıçdibi köyü Aliçapan mevkiinde bulunan Murat Nehri kıyısında gerçekleşti.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak için nehir kenarına giden bir aile, su yüzden mahsur duruma düştü. İhbarın yapılmasıyla birlikte olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, mahsur kalan 5 kişi bot yardımıyla kurtarıldı.