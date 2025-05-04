Bingöl’de Motosiklet Hırsızları Yakalandı

BİNGÖL’DE POLİS EKİPLERİ HIZLI HAREKET EDİYOR

Bingöl’de gerçekleştirilen polis çalışmasında, motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ikamet önünden çalınan bir motosikletle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı.

Yapılan bu çalışmanın sonucunda, 3 şüpheli çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen motosiklet, hızlı bir şekilde sahibine teslim edildi.