Bingöl’de NARKO Timleri Uyuşturucuya Dur Dedi

UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERİLMİYOR

Bingöl’de polis ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı NARKO timleri, şüpheli şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarla etkili sonuçlar alıyor.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan arama işlemleri sonucunda, şüphelilerin üzerinde ve ikamet adreslerinde gerçekleştirilen incelemelerde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ile birlikte 487,19 gram toz esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlar, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi amacıyla önem taşıyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Olay sonucunda, bir şüpheli şahsa adli işlem başlatılırken, bir diğer şüpheli ise tutuklandı. Bu gelişmeler, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.