Bingöl’de Operasyonlarda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

SON DÖNEM OPERASYONLARI VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRMELER

Bingöl’de son iki hafta içinde yapılan operasyonlar neticesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve 17 kişi gözaltına alındı. Bingöl Valiliği, emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla ilgili detayları kamuoyuna duyurdu. Bu operasyonlar çerçevesinde 78 gram esrar, 26,47 gram narkotik madde ve 1,46 gram kokain/metamfetamin ele geçirildi.

SORGULANAN ŞAHISLAR VE GÖZALTILAR

Bu süreçte 25’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 127 bin 29 kişi sorgulandı. Yapılan araştırmalarda aranan 534 şahıstan 31’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARAÇ DENETİMİ VE ELE GEÇİRİLEN KANUNSUZ MALZEMELER

Operasyonlar sırasında 32 bin 88 araç denetlendi ve 3 bin 541 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca 71 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda ele geçirilen kanunsuz malzemeler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği, 11 adet kesici alet, 4 adet cep telefonu ve 1 adet sahte belge yer aldı. Gelecek süreçte bu uygulamaların devam edeceği bildirildi.