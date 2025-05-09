Bingöl’de “Orman Benim” Etkinliği Yapıldı

ORMAN YANGINLARINA YÖNELİK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Bingöl’de orman yangınlarına karşı alınan önlemler çerçevesinde “Orman Benim” adlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yenimahalle Çamlık mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Vali Ahmet Hamdi Usta, çeşitli kurum müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve bölge halkı katıldı. Etkinlikte, bölgede yangın riski oluşturan kuru otlar, çalılar ve atıklar toplanarak temizleme çalışmaları yapıldı.

FARKINDALIK YARATMA AMACIYLA DÜZENLENDİ

Usta, burada yaptığı konuşmada “Orman Benim” etkinliğini ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu tür çalışmaların sürekli hale getirilmesi gerektiğini belirten Usta, “Ormanlık alanların korunması ile ilgili bilinçli bir toplum oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla bugün buradayız. Ormanları korumak, geliştirmek, yangınla ilgili bilinçlendirmek sadece orman teşkilatının yapacağı bir görev değil, bu tabiatta yaşayan herkesin görevi” ifadelerini kullandı. Usta, çocuklar ve gençlerle birlikte Çamlık mevkisini yanıcı maddelerden ve çöplerden temizlemeye çalıştıklarını ekledi.