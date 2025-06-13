Bingöl’de Otobüs Devrildi, Üç Yaralı

KAZA SONRASI ACİL YARDIM SEVK EDİLDİ
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı. M.A. (45) yönetimindeki 34 FVR 134 plakalı otobüs, Bingöl-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü yakınlarındaki köprüde refüje çarparak devrildi. Kaza haberi alınır alınmaz bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
AĞIR YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucunda otobüs sürücüsü ile yolcular H.A. (27) ve M.S. (22) ağır yaralar aldı. Yaralı sürücü, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü, diğer yaralılar ise ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Olay yerinde ekipler çalışmalarını sürdürdü.