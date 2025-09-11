Haberler

BİNGÖL’de Otobüs Geri Gitti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Bingöl’de, şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu halk otobüsü, durak alanında geriye hareket ederek park halindeki başka bir otobüse çarptı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi’ndeki şehir içi otobüs durağında meydana geldi.

Olay Anı ve Sonuçları

12 M 0002 plakalı otobüs, şoför Ömer Faruk Budancamanak tarafından durdurulmaya çalışıldı ama ne yazık ki otobüs geriye hareket ederken başka bir otobüse çarptı. Kazada her iki otobüste hasar meydana geldi. Çarpışma anı, otobüsün iç kamerasına da yansıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri için 2025 yılına kadar çeşitli yeni çabaların sürdürüleceği, iç talep ve inovasyonun önemine vurgu yapıldı.
Haberler

Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel medya temsilcisini ziyaret etti ve il kongresini yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.