BİNGÖL’de Otobüs Geri Gitti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Bingöl’de, şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu halk otobüsü, durak alanında geriye hareket ederek park halindeki başka bir otobüse çarptı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi’ndeki şehir içi otobüs durağında meydana geldi.

Olay Anı ve Sonuçları

12 M 0002 plakalı otobüs, şoför Ömer Faruk Budancamanak tarafından durdurulmaya çalışıldı ama ne yazık ki otobüs geriye hareket ederken başka bir otobüse çarptı. Kazada her iki otobüste hasar meydana geldi. Çarpışma anı, otobüsün iç kamerasına da yansıdı.