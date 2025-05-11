BİNGÖL’de Otomobil Dere Yatağına Devrildi

KAZANIN AYRINTILARI

Bingöl’de, sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında bir otomobil dere yatağına devrildi. 64 KP 276 plakalı aracı kullanan sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada, otomobilin içinde bulunan 7 kişi yaralandı. Olay, Sancak beldesinin yakınlarında yaşandı.

ETKİNLİKLERE HIZLA MÜDAHALE

Olayın ardından, çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Kazadan yaralanan 7 kişiden 4’ü, ekiplerin özverili çalışmasıyla araç içinden çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerin tamamlanmasının ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından detaylı bir inceleme süreci başlatıldı. Olayın nedenine dair bilgi toplama çalışmaları sürdürülüyor. Yaralıların sağlık durumları hakkında yeni gelişmeler bekleniyor.