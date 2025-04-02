Haberler

Bingöl’de Otomobil Duvara Çarptı: 5 Yaralı

OTOMOBİLİ İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı. Bu kaza sonucunda toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, Bingöl-Erzurum karayolunun Elmalı köyü mevkiinde gerçekleşti.

KAZADA BEŞ KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgilere göre, 12 DA 806 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olayın ardından, 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik güçleri hemen bölgeye gönderildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Maginder Başkanı Karademir’den Boykot Tepkisi

Malatya'daki Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı, CHP'nin alışveriş boykotu çağrısına karşı çıkarak, esnafın zorluk yaşadığını ve boykotun zararlı olacağını belirtti. Birlik olma çağrısı yaptı.
Haberler

Çin Ekibi Myanmar Depreminde Kurtarma Çalışması Yaptı

Myanmar'daki 7.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Çinli kurtarma ekipleri felaketzede bölgelerde 8 kişiyi kurtararak, çalışmalarına devam ediyor. Araştırmalar için gelişmiş teknolojik ekipmanlar kullanılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.