Bingöl’de Otomobil Duvara Çarptı: 5 Yaralı

OTOMOBİLİ İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı. Bu kaza sonucunda toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, Bingöl-Erzurum karayolunun Elmalı köyü mevkiinde gerçekleşti.

KAZADA BEŞ KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgilere göre, 12 DA 806 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olayın ardından, 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik güçleri hemen bölgeye gönderildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.