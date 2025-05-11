Bingöl’de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl’de gerçekleştirilen polis operasyonu sonucunda ruhsatsız bir silah yakalandı. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri’nin düzenlediği çalışma sonucunda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör elde edildiği belirtildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, “Şüpheli 1 şahıs hakkında adli iş ve işlemler başlatılmıştır” ifadesi yer aldı. Operasyonun, güvenlik tedbirleri çerçevesinde yapıldığı vurgulandı.