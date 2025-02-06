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Bingöl’de Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

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POLİS OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Bingöl’de asayişi sağlamak amacıyla polis ekipleri çeşitli operasyonlara devam ediyor. Gerçekleştirilen son operasyonla birlikte, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından önemli bir vurgun yapıldı.

ÇOK SAYIDA SILAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon neticesinde, 8 tabanca, 9 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği, 70 adet 9X19 fişek, 5 adet 7,65 fişek, 2 adet av tüfeği fişiği ve 1 adet AK 47 silah mermisinin yanı sıra, 8 cep telefonuna da el konuldu. 6 şüpheli gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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