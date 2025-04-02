Bingöl’de Sağanak Sonrası Su Baskını

VİLAYETTEKİ SAĞANAK YAĞIŞ’U ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Bingöl’de meydana gelen sağanak yağış, cadde ve sokaklarda büyük su birikintilerine yol açtı. Meteoroloji tarafından önceden bildirilen sağanak, beklenmedik şekilde şiddetini artırarak kenti etkisi altına aldı. Bu ani yağışlar, dağlık alanlarda toprak kaymalarına sebep olurken, şehir merkezinde pek çok yer su altında kaldı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞIYOR

Yağışın aniden başladığı saatlerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sokaklar suyla dolarken, bodrum katlarındaki evler ve iş yerleri de su baskınlarına uğradı. Durumun ciddiyetini dikkate alan yetkililer, olası olumsuz durumlarla karşılaşmamak için “vatandaşları tedbirli olmaları” konusunda uyardı.