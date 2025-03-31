Bingöl’de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Bingöl’de silahlı bir kavgada yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi. Bu olay, önceki gece Beşyol mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bir kişi, yanında taşıdığı silahla rastgele ateş açtı.

YARALILAR VE MÜDAHALE SÜRECİ

Olay sırasında B.Ç. isimli bir vatandaş ile M.Ç. isimli bir polis memuru yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan iki kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Ağır yaralanan B.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.