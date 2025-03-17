Bingöl’de Su Sıkıntısı Protestosu: Yol Kapandı

BİNGÖL’DE SU SIKINTISINA TEPKİ

Bingöl’ün Yenimahalle bölgesinde su sıkıntısı çeken bir grup mahalle sakini, duruma tepki göstererek yolu trafiğe kapattı ve ateş yaktı. Uzun süredir su sıkıntısı yaşadıklarını belirten mahalleliler, bu eylemle sorunlarına dikkat çekmek istedi.

YOL KAPAMA EYLEMİ VE TALEPLER

Eyleme katılanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Mahalle sakinleri yolu tamamen kapatarak, ateş yakıp yaşadıkları sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Güvenlik güçleri, eylemi sona erdirmek ve grubu sakinleştirip ikna etmek için çaba gösterdi. O anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi.