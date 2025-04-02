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Bingöl’de Suç Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

YAKALANAN ŞAHISLARIN İŞLEMLERİ

Bingöl merkez ve Genç ilçesinde yer alan silahla ateş etme, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olaylarına karışan 7 kişi yakalandı. Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Beşyol mevkii ve Bahçelievler Mahallesi’nde bu tür olaylarla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü aracılığıyla bir operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE SONUÇLARI

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 7 kişinin Emniyet’teki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, zanlılardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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