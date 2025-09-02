Haberler

Bingöl’de Şüpheli Araçta Tarihi Eserler

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl’de jandarma ekipleri, şüpheli bir araçta gerçekleştirdiği aramada çok sayıda tarihi eser buldu. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığını önlemek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler Ilıcalar ana yolunun kenarında park halinde bulunan şüpheli bir aracı inceledi.

ARAMADA NE BULUNDU?

Yapılan arama sonucunda, 45 adet sikke, 7 adet yüzük, 2 adet ok ucu, 1 adet kolye ucu ve 3 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı.

ÖNEMLİ

