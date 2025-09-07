Haberler

Bingöl’de Takla Atan Araçta Yaralılar

OTOMOBİL KAZASI VE YARALILAR

Bingöl’de bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Diyarbakır yolu üzerindeki Makber rampasında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra otomobil yol dışına çıkarak takla attı.

YARALILAR İÇİN ACİL YARDIM

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanıyor. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendiriliyor. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Jandarma ekipleri ise kazanın sebepleri üzerine inceleme gerçekleştiriyor.

