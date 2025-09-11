Haberler

Bingöl’de Tandırda Köz Yangın Çıkardı

KOZ YANGINI SORUNLAR YARATTI

Bingöl’ün Genç ilçesinde, tandırda unutulan köz, yangın çıkmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, tandırda bırakılan köz yangın çıkmasına sebep oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ve durumu kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeni ve sonuçlarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Lansmanı Gerçekleşti

Bakan Murat Kurum, ülke genelinde uygulanacak faizsiz konut, iş yeri ve araç edinim programının tanıtımını gerçekleştirdi.
Haberler

“Veliaht” Aile İlişkileri ve Rekabeti Anlatıyor

Perşembe akşamı Show TV'de başlayacak "Veliaht" dizisi, etkileyici hikayesi ve prodüksiyonu ile izleyicileri heyecanlandırmayı hedefliyor. Şimdi gözler dizinin oyuncularında ve karakterlerinde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.