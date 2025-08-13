Bingöl’de Toplantı Yapıldı, Veriler Paylaşıldı

GÜVENLİK VE ASAYİŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Bingöl’de gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda Vali Ahmet Hamdi Usta, son iki aya ait verileri katılımcılarla paylaştı. Toplantıda, kentte sağlanan huzur ve güven ortamı için il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen kesintisiz güvenlik hizmetlerinin devam ettiğini vurguladı. Vali Usta, “Terörle mücadele kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne yönelik 408’i kırsal, 3’ü şehir operasyonu olmak üzere toplam 411 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 6 kişi gözaltına alınmış ve 4’ü tutuklanmıştır” dedi.

ASAYİŞ SUÇLARIYLA MÜCADELEDE AZALMA

Asayiş suçlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Vali Usta, önemli suç kategorileri üzerinde durdu. 1 Haziran-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında, kişilerle ilgili 372 olay meydana gelirken, 1 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yine 368 olay kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısında yüzde 1’lik bir azalma görüldü. Konut dokunulmazlığını ihlali suçunda yüzde 44, kasten öldürme suçunda yüzde 100, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 80 gibi önemli oranlarda düşüşler yaşandığını ifade etti.

ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR

Vali Usta, aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik bilgi vererek, narcotik suçlarında toplam 22 şahıs, hırsızlık suçlarında ise 14 şahsın yakalandığını belirtti. “Zehir tacirleri ile mücadelemiz amansız bir şekilde devam edecektir” diyen Vali Usta, silah kaçakçılığına yönelik toplamda 47 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve organize suçlarla ilgili 13 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BAŞARILAR

Uyuşturucu ile mücadelede kapsamlı çalışmalar yapıldığını belirten Vali Usta, “Uyuşturucu, uyarıcı imal ve ticareti kapsamında 14 operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Yine, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçu kapsamında 216 işlem yapılarak 116 kişi gözaltına alındı” şeklinde konuştu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 69 kilo 258 gram esrar ve 289 gram metanfetamin bulunuyor. Vali Usta, çocuklara zarar veren zehir tacirleri ile yapılan mücadelenin süreceğinin altını çizdi.