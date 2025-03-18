Bingöl’de Trafik Kazası: 5 Yaralı

TRAFİK KAZASI BİNGÖL’DE MEYDANA GELDİ

Bingöl’de bir trafik kazası yaşandı. Kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Yado çeşmesi mevkiinde gerçekleşti.

KAZAYA SEBEP OLAN ARAÇLAR

Edinilen bilgiler ışığında, 23 AAL 174 plakalı kamyonet, 12 AP 534 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Olay sonucunda 5 kişi yaralanırken, durum hemen yetkililere bildirildi.

MÜDAHALE VE İNCELEME SÜRECİ

Olay yerine kısa süre içinde 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazanın nedenleri ile ilgili inceleme başlatıldı.