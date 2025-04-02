Bingöl’de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Trafik Kazası Sonucu Yaralanmalar

Bingöl’de gerçekleşen bir trafik kazası, iki aracın çarpışmasıyla 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Elde edilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Diyarbakır karayolunun İçmeler mevkiinde meydana geldi. Ana yolda seyir halindeki 12 EA 270 plakalı hafif ticari araç, 21 KH 986 plakalı cip ile çarpıştı.

Cip, Refüjdeki Tabela Direklerine Çarptı

Çarpışmanın etkisiyle cip, refüjdeki trafik tabelası direklerine çarparak yan yattı. Olayın ardından durumu bildirenler sayesinde 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralanan 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.