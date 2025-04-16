Bingöl’de Üç Şüpheli Yakalandı

Bingöl’de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheliyi yakalamayı başardı. Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Genç ve Merkez İlçe J.K.lığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; ‘Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme’ suçundan arama kaydı bulunan A.A. isimli şahıs ile ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma ve Bulundurma’ suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.M. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G. isimli şahıs yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne sevk edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri, aranan şahısları etkili bir şekilde tespit etti. Bu süreçte, suçların ciddiyeti göz önüne alındığında, yakalanan kişilerin adli işlemlerinin yapılması öncelik kazandı. Yakalanan şahıslar arasında önemli suç kayıtları bulunan isimler yer aldı.

ADLİ SÜREÇLERİN BAŞLATILMASI

Valilik tarafından sağlanan bilgiye göre, yakalanma sonrası gerekli adli süreçler hızlandırıldı. Şüphelilerin cezaları nedeniyle ceza infaz kurumlarına sevki sağlandı. Bu operasyon, Bingöl’deki asayişin sağlanması ve suç oranlarının düşürülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.